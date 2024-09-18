Наводнение отступило из чешского города Опава и нанесло ущерб на миллиарды крон

Чешский город Опава в Мораво-Силезском крае претерпел многочисленные разрушения в результате масштабного наводнения, которое охватило Восточную и Центральную Европу, а местные власти оценивают убытки в миллиарды крон.

Об этом сообщило Radio Prague, передает "Европейская правда".

С улиц Опавы пошла вода, открыв разрушения, которые принесла стихия. Мэр города Томаш Навратил оценивает нанесенный ущерб в миллиарды крон.

Он сообщил, что в городе разрушен спортивный зал, футбольный стадион, городской сад и старинный бассейн, а сотни людей остались без своих домов.

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Takhle teď vypadá Opava... pic.twitter.com/QTgOPHjApc – Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) September 15, 2024

"Мы проехали по всему городу. Осмотрели городской сад. Я ожидал, что будет плохо. Но то, что мы увидели, это трагедия. Катастрофа", – заявил Навратил.

Затопленная Опава (Фото: Х)

По словам мэра, дома десятков или даже сотен людей были разрушены.

"Мне ужасно жаль этих людей. Они строили эти дома тридцать лет. Гордились ими. А потом за несколько часов потеряли все. Я разговаривал с одним из жителей. Он не спал несколько дней. Единственное, что он сказал по этому поводу, это, что давным-давно нужно было построить плотину", – добавил мэр Опавы.

Затопленная Опава (Фото: Х)

Журналисты отметили, что Опава оказалась одним из наиболее пострадавших городов Моравско-Силезского края. Вода затопила жилой массив Катержинки, где проживают 12 000 человек: на одной из улиц вода поднялась выше 2,5 м.

Затопленная Опава (Фото: Х)

Как известно, по состоянию на вторник, 17 сентября, наводнения унесли жизни трех человек в Мораво-Силезском крае Чехии.

Сообщалось, что правительство Чехии отвергло призывы перенести региональные выборы и выборы в верхнюю палату парламента – Сенат, которые должны состояться 20-21 сентября, из-за наводнений, поразивших часть страны.