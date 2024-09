Посли G7 привітали схвалення Радою реформи митниці

Посли країн Групи семи привітали ухвалення Верховною Радою законопроєкту щодо перезавантаження митниці.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували у спільному X (Twitter) послів "сімки" в Україні.

Посли спільно привітали ухвалення Радою законодавства для реформи митної служби.

Congratulations to @verkhovna_rada on the successful adoption of the customs service reform legislation. Tackling grey markets, reducing corruption, and increasing revenue is critical to support the war effort and to ensure Ukraine’s financial stability.

