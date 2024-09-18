Послы G7 приветствовали принятие Радой реформы таможни

Послы стран "Группы семи" приветствовали принятие Верховной Радой законопроекта о перезагрузке таможни.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали в совместном X (Twitter) послов "семерки" в Украине.

Послы совместно приветствовали принятие Радой законодательства для реформы таможенной службы.

Congratulations to @verkhovna_rada on the successful adoption of the customs service reform legislation. Tackling grey markets, reducing corruption, and increasing revenue is critical to support the war effort and to ensure Ukraine’s financial stability. Реклама: September 18, 2024

"Борьба с теневыми рынками, уменьшение коррупции и увеличение доходов жизненно важны для поддержания способности Украины вести войну и для ее финансовой стабильности", – отметили послы.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №6490-д о перезагрузке таможни, который называют важным маяком для международных партнеров Украины.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что им предусмотрено изменить процедуру конкурсного отбора на должность главы Гостаможслужбы, взяв за основу практики НАБУ и других антикоррупционных органов.

Также предлагается привлекать международных экспертов к проведению конкурса на отбор членов аттестационных комиссий, установить алгоритм принятия решений конкурсной комиссией, предоставить председателю Гостаможни права назначать своих заместителей без согласования с министром финансов.

Кроме того, предусмотрен независимый аудит таможенных органов, внедрены требования к принятию на службу, переаттестация работников и повышение оплата труда таможенников.

Ранее послы "Группы семи" призвали Киев не медлить с заполнением состава наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" после увольнения его председателя и отставки двух членов наблюдательного совета.