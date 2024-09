Послы G7 приветствовали принятие Радой реформы таможни

Послы стран "Группы семи" приветствовали принятие Верховной Радой законопроекта о перезагрузке таможни.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали в совместном X (Twitter) послов "семерки" в Украине.

Послы совместно приветствовали принятие Радой законодательства для реформы таможенной службы.

Congratulations to @verkhovna_rada on the successful adoption of the customs service reform legislation. Tackling grey markets, reducing corruption, and increasing revenue is critical to support the war effort and to ensure Ukraine’s financial stability.

