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Послы G7 приветствовали принятие Радой реформы таможни

Новости — Среда, 18 сентября 2024, 10:50 — Мария Емец

Послы стран "Группы семи" приветствовали принятие Верховной Радой законопроекта о перезагрузке таможни.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали в совместном X (Twitter) послов "семерки" в Украине.

Послы совместно приветствовали принятие Радой законодательства для реформы таможенной службы.

"Борьба с теневыми рынками, уменьшение коррупции и увеличение доходов жизненно важны для поддержания способности Украины вести войну и для ее финансовой стабильности", – отметили послы.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №6490-д о перезагрузке таможни, который называют важным маяком для международных партнеров Украины.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что им предусмотрено изменить процедуру конкурсного отбора на должность главы Гостаможслужбы, взяв за основу практики НАБУ и других антикоррупционных органов.

Также предлагается привлекать международных экспертов к проведению конкурса на отбор членов аттестационных комиссий, установить алгоритм принятия решений конкурсной комиссией, предоставить председателю Гостаможни права назначать своих заместителей без согласования с министром финансов.

Кроме того, предусмотрен независимый аудит таможенных органов, внедрены требования к принятию на службу, переаттестация работников и повышение оплата труда таможенников.

Ранее послы "Группы семи" призвали Киев не медлить с заполнением состава наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" после увольнения его председателя и отставки двух членов наблюдательного совета.

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G7 (Группа семи)
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