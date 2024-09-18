Польша отменяет НДС на товары для пострадавших от наводнения

Правительство Польши объявило о налоговых льготах для товаров и услуг, которые предоставляются на благотворительной основе пострадавшим от наводнения жителям страны.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовал Минфин Польши.

В связи с катастрофическими наводнениями на юго-западе страны в правительстве решили отменить взимание налога на добавленную стоимость с товаров и услуг, которые предоставляются и уже предоставлены на благотворительной основе в пользу пострадавших.

Wprowadzamy 0% stawkę VAT dla darowizn towarów i usług przekazywanych na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi we wrześniu 2024 r.



✅ Stawka 0% będzie stosowana do darowizn wszelkiego rodzaju towarów lub usług niezbędnych do wsparcia poszkodowanych.



✅ Preferencja dotyczy… pic.twitter.com/A3W8DOUnKH Реклама: September 18, 2024

Нововведение будет распространяться на товары и услуги от бизнеса, предоставленные после 12 сентября и до конца года через официально зарегистрированные благотворительные фонды, органы местного самоуправления и здравоохранения, а также Госагентство по стратегическим резервам.

Нулевая ставка НДС может быть применена для всех видов товаров, таких как продукты питания, спальники, постель, одежда, и услуг вроде аренды генераторов или аренды жилья.

Точкой отсчета для налоговой льготы выбрали дату, когда на территории страны начались первые серьезные подтопления.

Также премьер Дональд Туск пообещал, что государство в течение следующих 12 месяцев будет погашать обязательства по жилищным кредитам жителей пострадавших городов.

Напомним, в понедельник польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения.