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Польша отменяет НДС на товары для пострадавших от наводнения

Новости — Среда, 18 сентября 2024, 12:24 — Мария Емец

Правительство Польши объявило о налоговых льготах для товаров и услуг, которые предоставляются на благотворительной основе пострадавшим от наводнения жителям страны.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовал Минфин Польши.

В связи с катастрофическими наводнениями на юго-западе страны в правительстве решили отменить взимание налога на добавленную стоимость с товаров и услуг, которые предоставляются и уже предоставлены на благотворительной основе в пользу пострадавших.  

Нововведение будет распространяться на товары и услуги от бизнеса, предоставленные после 12 сентября и до конца года через официально зарегистрированные благотворительные фонды, органы местного самоуправления и здравоохранения, а также Госагентство по стратегическим резервам.

Нулевая ставка НДС может быть применена для всех видов товаров, таких как продукты питания, спальники, постель, одежда, и услуг вроде аренды генераторов или аренды жилья.

Точкой отсчета для налоговой льготы выбрали дату, когда на территории страны начались первые серьезные подтопления.

Также премьер Дональд Туск пообещал, что государство в течение следующих 12 месяцев будет погашать обязательства по жилищным кредитам жителей пострадавших городов.

Напомним, в понедельник польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения.

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Польша стихийные бедствия
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