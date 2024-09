Польша отменяет НДС на товары для пострадавших от наводнения

Правительство Польши объявило о налоговых льготах для товаров и услуг, которые предоставляются на благотворительной основе пострадавшим от наводнения жителям страны.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовал Минфин Польши.

В связи с катастрофическими наводнениями на юго-западе страны в правительстве решили отменить взимание налога на добавленную стоимость с товаров и услуг, которые предоставляются и уже предоставлены на благотворительной основе в пользу пострадавших.

Wprowadzamy 0% stawkę VAT dla darowizn towarów i usług przekazywanych na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi we wrześniu 2024 r.



✅ Stawka 0% będzie stosowana do darowizn wszelkiego rodzaju towarów lub usług niezbędnych do wsparcia poszkodowanych.



✅ Preferencja dotyczy…

