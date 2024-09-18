Сийярто возмутился, что венгерскому еврокомиссару поручили животных

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение решением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен забрать у венгерского комиссара Оливера Варгеи портфель расширения.

Как сообщает "Европейская правда", возмущение Сийярто пересказал представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Глава венгерского МИД сетует на то, как его поражает "лицемерие вокруг расширения ЕС в Брюсселе", и фон дер Ляйен якобы является частью этого "лицемерия".

Изменение профиля Варгеи Сийярто связал с тем, что страны Западных Балкан ждут членства в ЕС уже более 14 лет, а за закрытыми дверями многие лидеры ЕС якобы выступают против расширения, несмотря на поддержку со стороны общественности.

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"Решение фон дер Ляйен четко показывает, что она является частью этого лицемерия, гарантируя, что портфель расширения не достанется Венгрии, которая выступает за расширение", – так для себя это объяснил венгерский министр.

Наконец он пообещал, что Венгрия продолжит "борьбу за справедливое расширение" Евросоюза.

Венгр Оливер Варгеи, который в предыдущем составе Еврокомиссии имел влиятельный и важный для Украины портфель по вопросам расширения, был накануне номинирован на должность комиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных.

Сам Варгеи назвал фактическое понижение в должности признанием качества венгерской медицины.

А участники кампании за создание в Еврокомиссии должности комиссара по вопросам благополучия животных сомневаются, что венгр является лучшим выбором для того, чтобы ее занять.