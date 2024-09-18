Воры похитили 30 ноутбуков из здания министерства в центре Афин

Полиция Греции расследует кражу 30 ноутбуков из офиса Министерства социальной сплоченности и семьи в центре Афин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Считается, что кража устройств произошла после 6.15 утра, когда неизвестные лица получили доступ к зданию, расположенному на улице Драгацаниу, на площади Клафтмонос.

Воры сначала проникли в IТ-отдел Министерства труда на пятом этаже, но покинули его, ничего не вынеся.

Реклама:

Затем они направились на седьмой этаж, где расположены платежные и расходные кассы Министерства социальной сплоченности и семьи.

Обыскав помещение, они вынесли 30 ноутбуков и скрылись.

Напомним, 17 сентября неизвестный разлил зажигательную смесь во входной зоне здания парламента Румынии и вызвал пожар, из здания эвакуировали 300 человек.

Во Франции летом этого года мужчина пришел в мэрию города с канистрой бензина, разлил его и попытался поджечь; его остановили.