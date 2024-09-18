Боррель закликав Грузію відкликати дискримінаційний пакет законів "проти ЛГБТ-пропаганди"

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Грузію відкликати законодавчий пакет про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", ухвалений напередодні у третьому читанні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у соцмережі X (Twitter).

Боррель наголосив, що ухвалене законодавство ще більше віддаляє Грузію від членства в ЄС.

"Парламент Грузії ухвалив закони про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", які підірвуть фундаментальні права людей і посилять дискримінацію та стигматизацію.

Реклама:

Я закликаю Грузію відкликати ці закони, які ще більше віддаляють країну від шляху до ЄС", – написав голова європейської дипломатії.

The Georgian Parliament adopted laws on ‘family values and protection of minors’ which will undermine the fundamental rights of the people and increase discrimination & stigmatisation.

I call on Georgia to withdraw this legislation, further derailing the country from its EU path. – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 18, 2024

17 вересня парламент Грузії ухвалив у третьому читанні законодавчий пакет про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", який критикували в ЄС і Раді Європи.

Керівна партія "Грузинська мрія" стверджує, що цим пакетом вона хоче "захистити сімейні цінності", але насправді він обмежує права ЛГБТ-спільноти та запроваджує цензуру. Венеційська комісія підготувала критичний звіт щодо законопроєкту.

Схожі ініціативи з'явилися також у Словаччині та Болгарії, що загрожує їм конфліктом з Брюсселем.