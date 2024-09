Боррель призвал Грузию отозвать дискриминационные законы "против ЛГБТ-пропаганды"

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал Грузию отозвать законодательный пакет о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних", принятый накануне в третьем чтении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в соцсети X (Twitter).

Боррель отметил, что принятое законодательство еще больше отдаляет Грузию от членства в ЕС.

"Парламент Грузии принял законы о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних", которые подорвут фундаментальные права людей и усилят дискриминацию и стигматизацию. Я призываю Грузию отозвать эти законы, которые еще больше отдаляют страну от пути в ЕС", – написал глава европейской дипломатии.

The Georgian Parliament adopted laws on ‘family values and protection of minors’ which will undermine the fundamental rights of the people and increase discrimination & stigmatisation.

I call on Georgia to withdraw this legislation, further derailing the country from its EU path.