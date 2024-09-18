За обвал 100-метрової секції мосту в Дрездені взялась прокуратура

Дрезденська прокуратура розпочала розслідування за фактом часткового обвалення 100-метрової секції мосту Карола через річку Ельбу минулого тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Прокуратура Дрездена з поліцією з’ясовують, чи є склад кримінального злочину в інциденті з мостом. Розслідування почали після того, як громадяни подали кілька скарг на члена міської ради Штефана Кюна і невідомих людей.

Звинувачення, за якими ведеться розслідування, охоплюють пошкодження майна та створення загрози для будівель.

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Влада Дрездена своєю чергою створила спеціальну групу, завдання якої – врегулювати транспортний потік після обвалу мосту.

Нагадаємо, секція мосту Карола довжиною близько 100 метрів обвалилася в ніч на середу, 11 вересня. По ній проходили пішохідна та велодоріжка, а також трамвайні колії. Через нічний час на мосту нікого не було.

Пізніше обвалену секцію мосту демонтували.

Перший міст Карола через Ельбу спорудили у 1892-95 роках, а 7 травня 1945 року його підірвали під час відступу війська нацистської Німеччини.

Заміну мосту почали будувати у 60-х роках і завершили у 1971 році. Останні відновлювальні роботи проводили у 2019 році.