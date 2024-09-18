За обвал 100-метровой секции моста в Дрездене взялась прокуратура
Дрезденская прокуратура начала расследование по факту частичного обрушения 100-метровой секции моста Карола через реку Эльбу на прошлой неделе.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
Прокуратура Дрездена с полицией выясняют, есть ли состав уголовного преступления в инциденте с мостом. Расследование начали после того, как граждане подали несколько жалоб на члена городского совета Штефана Кюна и неизвестных людей.
Обвинения, по которым ведется расследование, охватывают повреждение имущества и создание угрозы для зданий.
Власти Дрездена в свою очередь создали специальную группу, задача которой – урегулировать транспортный поток после обвала моста.
Напомним, секция моста Карола длиной около 100 метров обвалилась в ночь на среду, 11 сентября. По ней проходили пешеходная и велодорожка, а также трамвайные пути. Из-за ночного времени на мосту никого не было.
Позже обвалившуюся секцию моста демонтировали.
Первый мост Карола через Эльбу построили в 1892-95 годах, а 7 мая 1945 года его взорвали во время отступления войска нацистской Германии.
Замену моста начали строить в 60-х годах и завершили в 1971 году. Последние восстановительные работы проводили в 2019 году.