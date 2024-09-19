Джерело в уряді: Україна погодилася транспортувати азербайджанський газ на прохання ЄС

В українському уряді знають, що під виглядом транзиту азербайджанського газу реалізується схема заміщення: Азербайджан купує російський газ для себе, щоб вивільнити обсяги для імпорту до ЄС.

Про це кореспонденту "Європейської правди" розповіло джерело в Кабміні.

За словами співрозмовника, у Києві розуміють, що зараз заміщення імпорту з Росії до Європи газом з Азербайджану є фактично формальністю, аби не купувати газ у РФ, і до азербайджанського газу може підмішуватися російський.

"Ми свідомі того, що з цього газу щонайменше частина може бути російським. І що це суперечить нашому курсу з просування повної заборони російського газу у Європі. Проте цей крок був вимушений, і ми пішли на нього через прохання з боку Єврокомісії", – розповідає співрозмовник "ЄвроПравди".

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За його словами, Єврокомісії "комфортніше вдавати, що вони закуповують газ в Азербайджані, а не в Росії".

Він запевнив, що Україна погодилася на таку поступку лише як тимчасову.

"Ми розуміємо, що ЄС потрібен час для повної відмови від російського газу. І ми йдемо на цей крок, щоб спростити для ЄС такий перехід", – зазначив співрозмовник в уряді.

Як повідомляли, у липні 2024 року Україна і Європейський Союз звернулись до Азербайджану із пропозицією постачати природний газ до Європи через Україну після того, як в кінці року закінчиться чинний контракт з Росією про транзит.

Теперішня єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон нещодавно заявляла, що ЄС вже готовий повністю відмовитися від постачання з Москви.

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