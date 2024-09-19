Источник в правительстве: Украина согласилась транспортировать азербайджанский газ по просьбе ЕС

В украинском правительстве знают, что под видом транзита азербайджанского газа реализуется схема замещения: Азербайджан покупает российский газ для себя, чтобы высвободить объемы для импорта в ЕС.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" рассказал источник в Кабмине.

По словам собеседника, в Киеве понимают, что сейчас замещение импорта из России в Европу газом из Азербайджана является фактически формальностью, чтобы не покупать газ в РФ, и к азербайджанскому газу может подмешиваться российский.

"Мы понимаем, что из этого газа по меньшей мере часть может быть российским. И что это противоречит нашему курсу по продвижению полного запрета российского газа в Европе. Однако этот шаг был вынужденным, и мы пошли на него по просьбе со стороны Еврокомиссии", – рассказывает собеседник "ЕвроПравды".

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По его словам, Еврокомиссии "комфортнее делать вид, что они закупают газ в Азербайджане, а не в России".

Он заверил, что Украина согласилась на такую уступку лишь как на временную.

"Мы понимаем, что ЕС нужно время для полного отказа от российского газа. И мы идем на этот шаг, чтобы упростить для ЕС такой переход", – отметил собеседник в правительстве.

Как сообщалось, в июле 2024 года Украина и Европейский Союз обратились к Азербайджану с предложением поставлять природный газ в Европу через Украину после того, как в конце года закончится действующий контракт с Россией о транзите.

Нынешняя еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон недавно заявляла, что ЕС уже готов полностью отказаться от поставок из Москвы.

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