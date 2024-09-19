В Австрийских Альпах нашли мертвым немецкого туриста, которого накрыло лавиной

В Австрийских Альпах нашли мертвым немецкого туриста, который считался пропавшим без вести с субботы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

71-летний мужчина из Кобурга был найден в тирольском регионе Карвендель после того, как в четверг его поиски были возобновлены, сообщил представитель полиции.

Поиски мужчины, похороненного лавиной, были приостановлены из-за большой опасности для спасателей и не возобновлялись несколько дней. 71-летний мужчина был с большой туристической группой, которая в субботу, несмотря на плохую погоду, хотела спуститься из Бинсальма в долину. Другие члены группы были выведены из опасной зоны невредимыми.

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Лавина сошла в муниципалитете Вомп, примерно в 20 километрах к юго-востоку от Освальдхютте на границе с Германией.

На прошлой неделе Австрийская альпийская ассоциация рекомендовала отказаться от горных туров на выходных из-за наступления зимы в Альпах. Тирольская служба предупреждения лавин предупредила об опасности неустойчивого нового снега.

Ранее во французских Альпах погиб турист из Дании, что стало очередным смертельным инцидентом за последнее время.

Перед этим на Монблане нашли мертвыми четырех альпинистов из Италии и Южной Кореи.

А в августе на обратном пути Монблан сорвались двое альпинистов, один из них погиб.