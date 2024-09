В Будапеште вода дошла до здания парламента

В венгерской столице Будапеште за ночь на четверг, 19 сентября, уровень воды поднялся более чем на метр, причем вода из Дуная подступила к зданию парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Blikk.

Мэр Будапешта Гергей Корачонь рассказал, что власти подготовились к подъему уровня воды – разместив почти 500 тысяч мешков с песком и откачивая несколько сотен тысяч кубометров воды.

В то же время нижние набережные Будапешта уже затоплены, и вода из Дуная добралась до порога здания парламента.

Реклама:

The overflowing Danube flooded the Budapest embankment, where the famous Hungarian parliament building is located pic.twitter.com/ycFSm9ttuu