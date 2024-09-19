В Будапеште вода дошла до здания парламента

В венгерской столице Будапеште за ночь на четверг, 19 сентября, уровень воды поднялся более чем на метр, причем вода из Дуная подступила к зданию парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Blikk.

Мэр Будапешта Гергей Корачонь рассказал, что власти подготовились к подъему уровня воды – разместив почти 500 тысяч мешков с песком и откачивая несколько сотен тысяч кубометров воды.

Фото: Blikk

В то же время нижние набережные Будапешта уже затоплены, и вода из Дуная добралась до порога здания парламента.

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The overflowing Danube flooded the Budapest embankment, where the famous Hungarian parliament building is located pic.twitter.com/ycFSm9ttuu – NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2024

Разлив Дуная также ограничил движение нескольких трамвайных маршрутов, и в мэрии Будапешта предупредили о возможном закрытии одной из станций метро.

Фото: Blikk

Фото: Blikk

По словам Корачоня, пик паводков в венгерской столице будет достигнут в пятницу. Он добавил, что уровень воды не превысит максимально зафиксированный, а защитные конструкции могут защитить в случае поднятия воды на 9 метров.

"Еще раз прошу всех не приближаться к разливу Дуная, не мешать спасателям! Нет фотографии, которая бы стоила дороже, чем безопасность жителей Будапешта", – призвал он.

Как известно, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 23 человека. Накануне непогода добралась до севера Италии.

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