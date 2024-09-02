Слідом за Німеччиною Австрія почне депортувати афганців з кримінальним минулим

Австрія планує розпочати депортацію громадян Афганістану з кримінальним минулим: раніше Німеччина вислала до Афганістану 28 засуджених злочинців.

Про це повідомило видання Euronews із посиланням на заяву Федерального відомства з питань імміграції та притулку в Австрії, передає "Європейська правда".

Як зауважили у відомстві, депортація буде дозволена в кожному окремому випадку через те, що ситуація з безпекою в Афганістані змінилася. У липні Конституційний суд країни підтвердив законність такого рішення.

Також у заяві зазначили, що країна хоче співпрацювати з Німеччиною щодо спільної депортації афганців та сирійців.

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У відомстві уточнили, що впродовж 2023 року заявки на притулок в Австрії подали понад 21 000 сирійців та майже 9 000 афганців.

Як нагадали журналісти, міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, який назвав рішення Німеччини "дуже хорошим", раніше вже закликав переглянути загальноєвропейську заборону на депортацію до Афганістану та Сирії.

Він вважає, що депортація афганців та сирійців є "необхідною та терміновою".

Нагадаємо, 30 серпня Німеччина вперше за час, коли влада в Афганістані повернулася до "Талібану", депортувала туди злочинців-громадян Афганістану.

29 серпня, на тлі резонансу довкола теракту у Золінгені уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.