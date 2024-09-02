Австрия вслед за Германией начнет депортировать афганцев с криминальным прошлым

Австрия планирует начать депортацию граждан Афганистана с криминальным прошлым вслед за Германией, которая ранее выслала в Афганистан 28 осужденных преступников.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на заявление Федерального ведомства по вопросам иммиграции и убежища в Австрии, передаёт "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, депортация будет разрешена в каждом отдельном случае из-за того, что ситуация с безопасностью в Афганистане изменилась. В июле Конституционный суд страны подтвердил законность такого решения.

Также в заявлении отметили, что страна хочет сотрудничать с Германией по совместной депортации афганцев и сирийцев.

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В ведомстве уточнили, что в течение 2023 года заявки на убежище в Австрии подали более 21 000 сирийцев и почти 9 000 афганцев.

Как напомнили журналисты, министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, который назвал решение Германии "очень хорошим", ранее уже призвал пересмотреть общеевропейский запрет на депортацию в Афганистан и Сирию.

Он считает, что депортация афганцев и сирийцев является "необходимой и срочной".

Напомним, 30 августа Германия впервые за время, когда власть в Афганистане вернулась к "Талибану", депортировала туда преступников-граждан Афганистана.

29 августа, на фоне резонанса вокруг теракта в Золингене правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.