Австрия вслед за Германией начнет депортировать афганцев с криминальным прошлым
Австрия планирует начать депортацию граждан Афганистана с криминальным прошлым вслед за Германией, которая ранее выслала в Афганистан 28 осужденных преступников.
Об этом сообщает Euronews со ссылкой на заявление Федерального ведомства по вопросам иммиграции и убежища в Австрии, передаёт "Европейская правда".
Как отметили в ведомстве, депортация будет разрешена в каждом отдельном случае из-за того, что ситуация с безопасностью в Афганистане изменилась. В июле Конституционный суд страны подтвердил законность такого решения.
Также в заявлении отметили, что страна хочет сотрудничать с Германией по совместной депортации афганцев и сирийцев.
В ведомстве уточнили, что в течение 2023 года заявки на убежище в Австрии подали более 21 000 сирийцев и почти 9 000 афганцев.
Как напомнили журналисты, министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, который назвал решение Германии "очень хорошим", ранее уже призвал пересмотреть общеевропейский запрет на депортацию в Афганистан и Сирию.
Он считает, что депортация афганцев и сирийцев является "необходимой и срочной".
Напомним, 30 августа Германия впервые за время, когда власть в Афганистане вернулась к "Талибану", депортировала туда преступников-граждан Афганистана.
29 августа, на фоне резонанса вокруг теракта в Золингене правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.
Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.