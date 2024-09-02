Уряд Греції представить заходи для подолання впливу надмірного туризму

Уряд Греції запускає пакет заходів для збереження довгострокової життєздатності грецького туризму, а також для вирішення проблем, викликаних зростаючою кількістю відвідувачів, яка вже досягла нового максимуму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kathimerini.

Очікується, що прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс підніме це питання на майбутньому міжнародному ярмарку в Салоніках.

Очікується, що пакет заходів включатиме заходи, спрямовані на поліпшення конкуренції, особливо між готелями і короткостроковою орендою, а також на пом'якшення житлової кризи в районах з високим рівнем присутності туристів і збільшенням кількості будинків, що здаються в короткострокову оренду.

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У зв'язку з цим заохочуються ініціативи з модернізації інфраструктури та вирішення таких проблем, як дефіцит води. Зокрема, було прийнято рішення, згідно з яким плавальні басейни в районах з гострою нестачею води повинні бути повністю заповнені морською водою.

На порядку денному також питання управління маршрутами круїзних лайнерів приватними особами та значне збільшення збору за висадку пасажирів на насичених напрямках.

Водночас найближчими днями мають бути прийняті остаточні рішення щодо плану Центрального союзу муніципалітетів Греції (KEDE) підвищити гостьовий податок, який зараз стягується з обороту готелів, з 0,5% до 2%.

У розмові з Kathimerini урядові джерела заявили, що "вибухове зростання туризму вимагає впровадження правил для захисту кінцевого продукту, збереження характеру чутливих територій і повернення численних вигод для місцевих громад".

Заплановані заходи, за словами цих джерел, "мають регуляторний характер, з метою досягнення такого розвитку туризму, який покращує якість наданого продукту і збільшує доходи, одночасно зменшуючи побічні ефекти для навколишнього середовища і якості життя постійних мешканців".

Як відомо, останнім часом іспанські міста, такі як Мадрид, Барселона і Валенсія, перебувають під тиском місцевих жителів, які вимагають вирішити проблему масового туризму, що призводить до зростання орендної плати, скорочення ринку оренди нерухомості і витіснення мешканців.

Величезний протест проти масового туризму на Канарських островах у квітні спровокував серію подібних демонстрацій на Майорці, в Гранаді, Малазі та Барселоні.

У червні мер Барселони Жауме Колбоні оголосив, що туристичні апартаменти будуть фактично заборонені з 2028 року, коли 10 тисяч легальних квартир не матимуть продовження ліцензії.