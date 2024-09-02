Правительство Греции представит меры для преодоления влияния чрезмерного туризма

Правительство Греции запускает пакет мер для сохранения долгосрочной жизнеспособности греческого туризма, а также для решения проблем, вызванных растущим количеством посетителей, которое уже достигло нового максимума.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.

Ожидается, что премьер-министр Кириакос Мицотакис поднимет этот вопрос на предстоящей международной ярмарке в Салониках.

Ожидается, что пакет мер будет включать меры, направленные на улучшение конкуренции, особенно между отелями и краткосрочной арендой, а также на смягчение жилищного кризиса в районах с высоким уровнем присутствия туристов и увеличением количества домов, сдаваемых в краткосрочную аренду.

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В связи с этим поощряются инициативы по модернизации инфраструктуры и решению таких проблем, как дефицит воды. В частности, было принято решение, согласно которому плавательные бассейны в районах с острой нехваткой воды должны быть полностью заполнены морской водой.

На повестке дня также вопросы управления маршрутами круизных лайнеров частными лицами и значительное увеличение сбора за высадку пассажиров на насыщенных направлениях.

В то же время в ближайшие дни должны быть приняты окончательные решения по плану Центрального союза муниципалитетов Греции (KEDE) повысить гостевой налог, который сейчас взимается с оборота отелей, с 0,5% до 2%.

В разговоре с Kathimerini правительственные источники заявили, что "взрывной рост туризма требует внедрения правил для защиты конечного продукта, сохранения характера чувствительных территорий и возвращения многочисленных выгод для местных общин".

Запланированные меры, по словам этих источников, "имеют регуляторный характер, с целью достижения такого развития туризма, который улучшает качество предоставляемого продукта и увеличивает доходы, одновременно уменьшая побочные эффекты для окружающей среды и качества жизни постоянных жителей".

Как известно, в последнее время испанские города, такие как Мадрид, Барселона и Валенсия, находятся под давлением местных жителей, которые требуют решить проблему массового туризма, что приводит к росту арендной платы, сокращению рынка аренды недвижимости и вытеснению жителей.

Огромный протест против массового туризма на Канарских островах в апреле спровоцировал серию подобных демонстраций на Майорке, в Гранаде, Малаге и Барселоне.

В июне мэр Барселоны Жауме Колбони объявил, что туристические апартаменты будут фактически запрещены с 2028 года, когда 10 тысяч легальных квартир не будут иметь продления лицензии.