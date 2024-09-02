Прем’єр Чехії стурбований результатами регіональних виборів у Німеччині

Чеський прем’єр-міністр Петр Фіала висловив стурбованість здобутками ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на виборах у східнонімецьких землях Саксонія і Тюрингія.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

За словами Фіали, "посилення радикальних та екстремістських політичних рухів у Німеччині" не є добрим ані для самої Німеччини, ані "для нас".

"Однією з причин часто називають неконтрольовану нелегальну міграцію. Це все більше проблема в Європі. Це визнали навіть ті, хто ледь не назвав мене ксенофобом, коли я попереджав про це багато років тому", – додав прем’єр Чехії.

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Він закликав вирішити проблему на європейському рівні шляхом пришвидшеної процедури надання притулку за межами ЄС, ефективнішої політики повернення мігрантів, а також суворішого контролю та активніших дій проти тих, хто незаконно переправляє людей до Євросоюзу.

За попередніми даними, у Тюрингії ультраправа "Альтернатива для Німеччини" здобула 32,8% голосів і вперше в історії перемогла на земельних виборах. Її найближчий суперник – консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) – набрав лише 23,6%.

У Саксонії незначну перевагу здобув ХДС з 31,9%, "АдН" друга з 30,6%. Крім того, після уточнення результатів ультраправі втратили меншість, яка могла б блокувати утворення коаліції без них.

Однак після виборів в "Альтернативі для Німеччини" вже закликали переглянути політику Берліна стосовно України.

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