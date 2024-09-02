Премьер Чехии обеспокоен результатами региональных выборов в Германии

Чешский премьер-министр Петр Фиала выразил обеспокоенность достижениями ультраправой "Альтернативы для Германии" на выборах в восточногерманских землях Саксония и Тюрингия.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

По словам Фиалы, "усиление радикальных и экстремистских политических движений в Германии" не является хорошим ни для самой Германии, ни "для нас".

"Одной из причин часто называют неконтролируемую нелегальную миграцию. Это все больше проблема в Европе. Это признали даже те, кто едва не назвал меня ксенофобом, когда я предупреждал об этом много лет назад", – добавил премьер Чехии.

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Он призвал решить проблему на европейском уровне путем ускоренной процедуры предоставления убежища за пределами ЕС, эффективной политики возвращения мигрантов, а также более строгого контроля и активных действий против тех, кто незаконно переправляет людей в Евросоюз.

По предварительным данным, в Тюрингии ультраправая "Альтернатива для Германии" получила 32,8% голосов и впервые в истории победила на земельных выборах. Ее ближайший соперник – консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) – набрал лишь 23,6%.

В Саксонии незначительное преимущество получил ХДС с 31,9%, "АдГ" – вторая с 30,6%. Кроме того, после уточнения результатов ультраправые потеряли меньшинство, которое могло бы блокировать образование коалиции без них.

Тем не менее после выборов в "Альтернативе для Германии" уже призвали пересмотреть политику Берлина в отношении Украины.

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