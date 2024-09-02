На виборах в Азербайджані перемогла партія Алієва

На позачергових парламентських виборах в Азербайджані в неділю, 1 вересня, перемогу з невеликим відривом здобула партія влади "Новий Азербайджан" президента Ільхама Алієва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

За інформацією екзитполів, партія Алієва отримала 68 зі 125 місць у Міллі Меджлісі – азербайджанському парламенті. Це на один мандат менше, ніж у парламенті попереднього скликання.

Переважну більшість решти місць отримали невеликі проурядові партії або незалежні кандидати. Серед них зокрема посол Азербайджану в Росії Полад Бюльбюль огли.

Реклама:

Головна опозиційна Партія народного фронту Азербайджану, а також опозиційна коаліція "Національна рада демократичних сил Азербайджану" бойкотували вибори. Однак участь у виборах взяла інша опозиційна сила "Мусават".

Це перші вибори в Азербайджані, що відбулись у Нагірному Карабаху – регіону, який Баку остаточно повернув під контроль минулого року.

Згідно з конституцією Азербайджану, парламентські вибори мали відбутися в листопаді, але Алієв переніс дату на два місяці, щоб вони не накладались на кліматичну конференцію ООН COP29, яку прийматиме Баку.

Нагадаємо, Ільхам Алієв у грудні 2023 року несподівано оголосив про дострокові президентські вибори, хоча міг перебувати на посаді до 2025-го. На них він прогнозовано переміг.