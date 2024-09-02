На выборах в Азербайджане победила партия Алиева

На внеочередных парламентских выборах в Азербайджане в воскресенье, 1 сентября, победу с небольшим отрывом одержала партия власти "Новый Азербайджан" президента Ильхама Алиева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

По информации экзитполов, партия Алиева получила 68 из 125 мест в Милли Меджлисе – азербайджанском парламенте. Это на один мандат меньше, чем в парламенте предыдущего созыва.

Подавляющее большинство остальных мест получили небольшие проправительственные партии или независимые кандидаты. Среди них в частности посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

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Главная оппозиционная Партия народного фронта Азербайджана, а также оппозиционная коалиция "Национальный совет демократических сил Азербайджана" бойкотировали выборы. Однако участие в выборах приняла другая оппозиционная сила "Мусават".

Это первые выборы в Азербайджане, состоявшиеся в Нагорном Карабахе – регионе, который Баку окончательно вернул под контроль в прошлом году.

Согласно конституции Азербайджана, парламентские выборы должны были состояться в ноябре, но Алиев перенес дату на два месяца, чтобы они не накладывались на климатическую конференцию ООН COP29, которую будет принимать Баку.

Напомним, Ильхам Алиев в декабре 2023 года неожиданно объявил о досрочных президентских выборах, хотя мог находиться на посту до 2025-го. На них он прогнозируемо победил.