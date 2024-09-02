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Франція обіцяє допомогу на нові укриття у школах після "ракетного вітання" РФ з навчальним роком

Новини — Понеділок, 2 вересня 2024, 19:32 — Марія Ємець

Посольство Франції в Україні після російської ракетної атаки в ніч перед початком нового навчального року пообіцяло, що Франція продовжить підтримувати облаштування укриттів в українських навчальних закладах.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву посольство опублікувало у своєму X (Twitter).

Посольство розповіло підписникам, що для українських школярів і студентів навчальний рік почався з нічної масованої атаки РФ ракетами і безпілотниками. 

"Оскільки доступ до освіти є базовою необхідністю для майбутнього України, Центр кризових ситуацій та підтримки Міністерства у справах Європи і закордонних справ, а також організація Acted вже спорудили укриття у школах для близько 30 тисяч учнів. Ми продовжимо цю роботу", – зазначили у французькому посольстві. 

Посол США Бріджит Брінк також засудила нічну атаку РФ перед першим днем навчального року.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба після ранкової атаки РФ повторно закликав західних партнерів зняти обмеження на удари по військових цілях в глибині російської території.

Уряд Румунії 2 вересня схвалив проєкт закону про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot, законодавчу пропозицію спрямують до парламенту для прийняття в екстреному порядку.

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Війна з РФ Франція
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