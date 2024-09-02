Франция обещает помощь с укрытиями в школах после "ракетного поздравления" РФ с первым звонком

Посольство Франции в Украине после российской ракетной атаки в ночь перед началом нового учебного года пообещало, что Франция продолжит помогать с обустройством укрытий в украинских учебных заведениях..

Как сообщает "Европейская правда", заявление посольство опубликовало в своем X (Twitter).

Посольство рассказало подписчикам, что для украинских школьников и студентов учебный год начался с ночной массированной атаки РФ ракетами и беспилотниками.

A Kiev, la rentrée scolaire commence par une nouvelle frappe massive de missiles et de drones 🇷🇺.

Parce que l’accès à l’éducation est primordial pour l'Ukraine de demain, la 🇫🇷@CdCMAE et @Acted ont déjà construit des abris dans les écoles 🇺🇦pour +30.000 élèves. Nous continuerons. pic.twitter.com/NsLYZnOq2b Реклама: September 2, 2024

"Поскольку доступ к образованию является базовой необходимостью для будущего Украины, Центр кризисных ситуаций и поддержки Министерства по делам Европы и иностранных дел, а также организация Acted уже построили укрытия в школах для около 30 тысяч учеников. Мы продолжим эту работу", – отметили во французском посольстве.

Посол США Бриджит Бринк также осудила ночную атаку РФ перед первым днем учебного года.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба после утренней атаки РФ повторно призвал западных партнеров снять ограничения на удары по военным целям в глубине российской территории.

Правительство Румынии 2 сентября одобрило проект закона о безвозмездной передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot, законодательное предложение направят в парламент для принятия в экстренном порядке.