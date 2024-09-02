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Посол США засудила чергову повітряну атаку РФ перед першим днем навчального року

Новини — Понеділок, 2 вересня 2024, 15:22 — Марія Ємець

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк засудила масовану повітряну атаку Росії по українських містах у ніч перед першим навчальним днем для школярів і студентів. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter).

Брінк опублікувала фото з будівель у Києві, пошкоджених внаслідок комбінованої російської повітряної атаки.

"Коли українські діти готувалися до першого дня у школі, Росія рано вранці атакувала Україну 35 ракетами і 23 безпілотниками, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі – у тому числі навчальних закладах. Наша підтримка України залишається непохитною, оскільки Росія продовжує ці огидні атаки", – написала посол США.  

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба після ранкової атаки РФ повторно закликав західних партнерів зняти обмеження на удари по військових цілях в глибині російської території.

Уряд Румунії 2 вересня схвалив проєкт закону про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot, законодавчу пропозицію спрямують до парламенту для прийняття в екстреному порядку.

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Війна з РФ США
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