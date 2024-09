Посол США засудила чергову повітряну атаку РФ перед першим днем навчального року

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк засудила масовану повітряну атаку Росії по українських містах у ніч перед першим навчальним днем для школярів і студентів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter).

Брінк опублікувала фото з будівель у Києві, пошкоджених внаслідок комбінованої російської повітряної атаки.

As Ukrainian children prepared for the 1st day of school, Russia attacked Ukraine early this morning with 35 missiles & 23 drones, striking civilian infrastructure including educational facilities.



Our support for Ukraine is unwavering as Russia continues these heinous attacks. pic.twitter.com/ZACPYgB8FU

