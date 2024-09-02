У Будапешті – протест через звільнення директора, який відмовився забороняти смартфони

Тисячі людей у понеділок, 2 вересня, вийшли на демонстрацію в центрі Будапешта після того, як директора відомої середньої школи звільнили за невиконання урядової "заборони на використання смартфонів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

У серпні уряд Угорщини ухвалив постанову, яка вимагає від шкіл збирати телефони та смарт-пристрої учнів на початку дня.

Після цього Будапештська середня школа імені Імре Мадача оголосила, що не виконуватиме це положення, оскільки прагне навчити учнів "правильному використанню цифрової культури".

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У відповідь угорське Міністерство внутрішніх справ – яке з 2022 року здійснює нагляд за державною освітою – звільнило директора школи Чабу Мешароша, заявивши, що "керівник, який не дотримується закону і відкрито кидає йому виклик, не може керувати державною установою".

Через це в перший день нового навчального року кілька тисяч людей на знак протесту зібрались на площі біля будівлі МВС Угорщини. Вони критикували ухвалену заборону на смартфони у школах.

"Я думаю, що цей протест стосується не лише обмеження мобільних телефонів, але й стану державної освіти в цілому", – сказала AFP 71-річна вчителька на пенсії Каталін Елтето, зазначивши, що засмучена відсутністю публічних дискусій стосовно заборони.

Це не перший крок угорської влади у сфері освіти, який викликає обурення освітян. Минулого року в країні ухвалили закон, який збільшує навантаження на вчителів та позбавляє їх статусу держслужбовців.

Зазначимо, що в інших країнах Європи також ухвалили заборони стосовно мобільних телефонів у школах, але ці заборони м’якші та запроваджувались після публічних дискусій та підтримки з боку батьків і вчителів.