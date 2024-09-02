Тысячи людей в понедельник, 2 сентября, вышли на демонстрацию в центре Будапешта после того, как директора известной средней школы уволили за невыполнение правительственного "запрета на использование смартфонов".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

В августе правительство Венгрии приняло постановление, которое требует от школ собирать телефоны и смарт-устройства учеников в начале дня.

После этого Будапештская средняя школа имени Имре Мадача объявила, что не будет выполнять это положение, поскольку стремится научить учеников "правильному использованию цифровой культуры".

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В ответ венгерское Министерство внутренних дел – которое с 2022 года осуществляет надзор за государственным образованием – уволило директора школы Чабу Мешароша, заявив, что "руководитель, который не соблюдает закон и открыто бросает ему вызов, не может руководить государственным учреждением".

Из-за этого в первый день нового учебного года несколько тысяч человек в знак протеста собрались на площади у здания МВД Венгрии. Они критиковали принятый запрет на смартфоны в школах.

"Я думаю, что этот протест касается не только ограничения мобильных телефонов, но и состояния государственного образования в целом", – сказала AFP 71-летняя учительница на пенсии Каталин Элтето, отметив, что расстроена отсутствием публичных дискуссий относительно запрета.

Это не первый шаг венгерских властей в сфере образования, который вызывает возмущение педагогов. В прошлом году в стране приняли закон, который увеличивает нагрузку на учителей и лишает их статуса госслужащих.

Отметим, что в других странах Европы также приняли запреты в отношении мобильных телефонов в школах, но эти запреты мягче и вводились после публичных дискуссий и поддержки со стороны родителей и учителей.