В финской Лапландии все лето фиксировали рекордную жару

В регионе Лапландия на крайнем севере Финляндии в этом году зафиксировали самые высокие за всю историю наблюдений летние температуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству AFP сообщил эксперт Финского метеорологического института Мика Рантанен.

По словам Рантанена, в июне, июле и августе почти на всех метеостанциях в самых северных районах Финляндии были зафиксированы рекордные показатели. Средняя температура тогда составляла 16,2°C – столько же, сколько во время рекордно жаркого для Финляндии 1937 года.

В целом рекордно высокие температуры, измеренные в Лапландии этим летом, превысили средние показатели, зафиксированные с начала ХХ века, на +2-3,5°C.

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"Минимальные температуры в Лапландии были очень высокими... Северная Норвегия, северная Швеция и даже (архипелаг. – Ред.) Шпицберген также имели самое теплое лето за всю историю наблюдений", – отметил Рантанен.

По оценкам финских климатологов, вероятность подобных теплых летних периодов из-за изменения климата сейчас примерно в 70 раз выше, чем в начале ХХ века.

"Если экстраполировать это на будущее, это означает, что в 2050 году такое теплое лето будет происходить каждые пять лет", – подытожил представитель Финского метеорологического института.

Согласно прогнозам климатологов, Европу ожидает необычно теплое начало сентября после лета с аномальной жарой и засухой на юго-востоке континента – жара прогнозируется и в Украине.