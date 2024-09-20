ЄС закликав виконувати ордери на арешт Путіна та його поплічників, які були видані МКС

Європейський Союз закликав усі країни, які ратифікували Римський статут, виконувати свої зобов’язання, зокрема щодо арешту очільника Кремля Владіміра Путіна на основі ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом.

Цю заяву було озвучено під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає "Європейська правда".

У документі ЄС нагадав про шість ордерів на арешт, які видав МКС, зокрема проти Путіна та акцентував – усі держави, що ратифікували Римський статут, зобов’язані виконувати ці ордери.

"Ми нагадуємо про шість ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом, зокрема проти президента Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей. Усі держави, що ратифікували Римський статут, зобов’язані виконувати ці ордери", – йдеться в заяві.

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ЄС висловив глибоке занепокоєння долею всіх українських дітей та інших цивільних людей, яких незаконно перемістила Росія.

"Європейський Союз знову закликає Росію та Білорусь негайно забезпечити їх безпечне повернення в Україну", – зазначили у заяві.

ЄС також вимагає від Росії негайно звільнити всіх людей, незаконно позбавлених волі, включно з трьома затриманими співробітниками ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше монгольська влада нібито запевнила Путіна під час його візиту до країни, що арештовувати його не буде. У самій країні це пояснити енергетичною залежністю від РФ.

Тоді ЄС висловив жаль з приводу того, що влада Монголії вирішила прийняти Путіна та проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.

6 вересня прокурор МКС Карім Хан заявив, що Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер МКС щодо арешту Путіна.

Більше про цю подію читайте у статті "ЄвроПравди": Міжнародне право сили. Які наслідки потягне відмова Монголії арештувати Путіна за ордером МКС.