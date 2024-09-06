Прокурор МКС: Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер на арешт Путіна
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер МКС щодо арешту очільника Кремля Владіміра Путіна.
Про це він сказав в інтерв'ю BBC, передає "Європейська правда".
Хан акцентував, що Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер МКС щодо арешту Путіна, й запевнив: переговорний процес на рівні суду ведеться.
"Судді можуть дати свої рекомендації на випадок, якщо буде виявлено відсутність співпраці, але я не хочу нічого передбачати, тому що зараз це питання вирішується між суддями та урядом Монголії", – пояснив він.
За словами прокурора, українська сторона просила його провести розслідування щодо дій Росії ще 2021 року, коли він зустрічався з генпрокурором України.
Проте, як він зауважив, на той момент у МКС не було на це ресурсів, а в нього самого була купа інших обов'язків, оскільки незадовго до візиту в Україну він лише вступив на посаду. Крім того, він не вірив, що Путін зважиться вторгнутися в Україну.
Як писали раніше ЗМІ, монгольська влада нібито запевнила Путіна, що арештовувати його не буде. У самій країні це пояснити енергетичною залежністю від РФ.
Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії вирішила прийняти Путіна та проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.
5 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Монголія проявила неповагу до міжнародного права, коли не заарештувала Путіна під час візиту до країни.
Більше про цю подію читайте у статті "ЄвроПравди": Міжнародне право сили. Які наслідки потягне відмова Монголії арештувати Путіна за ордером МКС.