ЕС призвал выполнять ордера на арест Путина и его приспешников, которые были выданы МУС

Европейский Союз призвал все страны, которые ратифицировали Римский статут, выполнять свои обязательства, в частности по аресту главы Кремля Владимира Путина на основе ордера, выданного Международным уголовным судом.

Это заявление было озвучено во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает "Европейская правда".

В документе ЕС напомнил о шести ордерах на арест, которые выдал МУС, в частности против Путина и акцентировал – все государства, ратифицировавшие Римский статут, обязаны выполнять эти ордера.

"Мы напоминаем о шести ордерах на арест, выданных Международным уголовным судом, в частности против президента Путина за военное преступление незаконной депортации и перемещения украинских детей. Все государства, ратифицировавшие Римский статут, обязаны выполнять эти ордера", – говорится в заявлении.

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ЕС выразил глубокую обеспокоенность судьбой всех украинских детей и других гражданских людей, которых незаконно переместила Россия.

"Европейский Союз вновь призывает Россию и Беларусь немедленно обеспечить их безопасное возвращение в Украину", – отметили в заявлении.

ЕС также требует от России немедленно освободить всех людей, незаконно лишенных свободы, включая трех задержанных сотрудников ОБСЕ.

Напомним, ранее монгольские власти якобы заверили Путина во время его визита в страну, что арестовывать его не будут. В самой стране это объяснить энергетической зависимостью от РФ.

Тогда ЕС выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии решили принять Путина и проигнорировали ордер Международного уголовного суда на его арест.

6 сентября прокурор МУС Карим Хан заявил, что Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер МУС об аресте Путина.

Больше об этом событии читайте в статье "ЕвроПравды": Международное право силы. Какие последствия повлечет отказ Монголии арестовать Путина по ордеру МУС.