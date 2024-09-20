Дуда пояснив, чому раніше не поїхав у постраждалі від повені райони

Польський президент Анджей Дуда в п’ятницю, 20 вересня, вперше вирушив у постраждалі від повені Опольське та Нижньосілезьке воєводства та пояснив, чому не зробив цього раніше.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Під час візиту до Глухолазів, що в Опольському воєводстві, Дуда відповів на звинувачення в тому, що повинен був поїхати в постраждалі райони в перші дні повені.

"Раніше моя присутність у постраждалих від повені районах завадила б процесу порятунку майна і людських життів, оскільки поліція і пожежники повинні були б стежити за безпекою президента", – заявив він.

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Президент Польщі додав, що з перших годин кризи представники уряду були присутні на місці подій для координації дій служб.

"Президент несе конституційну відповідальність за безпеку Республіки Польща, він є головнокомандувачем Збройних сил, але здійснює свої повноваження через міністра національної оборони", – додав Дуда.

Свій нинішній візит він пояснив тим, що нині перед польською владою постала "робота, пов'язана з відновленням нормального життя людей", а також тому що хоче вислухати місцевих мешканців.

Як відомо, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже щонайменше 23 людини. Напередодні негода дісталась півночі Італії.

Польський уряд уперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході.