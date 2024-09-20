Дуда объяснил, почему раньше не поехал в пострадавшие от наводнения районы

Польский президент Анджей Дуда в пятницу, 20 сентября, впервые отправился в пострадавшие от наводнения Опольское и Нижнесилезское воеводства и объяснил, почему не сделал этого раньше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Во время визита в Глухолазы, что в Опольском воеводстве, Дуда ответил на обвинения в том, что должен был поехать в пострадавшие районы в первые дни наводнения.

"Ранее мое присутствие в пострадавших от наводнения районах помешало бы процессу спасения имущества и человеческих жизней, поскольку полиция и пожарные должны были бы следить за безопасностью президента", – заявил он.

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Президент Польши добавил, что с первых часов кризиса представители правительства присутствовали на месте событий для координации действий служб.

"Президент несет конституционную ответственность за безопасность Республики Польша, он является главнокомандующим Вооруженных сил, но осуществляет свои полномочия через министра национальной обороны", – добавил Дуда.

Свой нынешний визит он объяснил тем, что сейчас перед польскими властями встала "работа, связанная с восстановлением нормальной жизни людей", а также потому что хочет выслушать местных жителей.

Как известно, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 23 человека. Накануне непогода добралась до севера Италии.

Польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе.