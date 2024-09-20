Сікорський пояснив свої слова про "референдум щодо Криму", які обурили Київ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що його слова стосовно можливого варіанту повернення Криму Україні через референдум, які викликали обурення Києва, були частиною "гіпотетичної дискусії".

Про це він заявив журналістам під час візиту до США у п’ятницю, 20 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Сікорський наголосив, що Польща підтримує територіальну цілісність України, "в цьому немає жодних сумнівів, і я неодноразово це підкреслював".

"З іншого боку, на конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів в режимі off the record (без публічного цитування. – Ред.), де ми розглядали, як реалізувати пропозиції самого президента Зеленського, про те, як повернути Крим. Він говорив про дипломатичні дії", – додав він.

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Глава польського МЗС відповів на запитання про його заяви з конференції Ялтинської європейської стратегії у Києві.

Як писали українські ЗМІ, Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН з перспективою проведення референдуму про статус території у віддаленому майбутньому.

Це викликало гостру реакцію з боку українських посадовців та зокрема Міністерства закордонних справ, де, не називаючи імені Сікорського, закликали не задовольняти "апетити Кремля за рахунок інтересів України і міжнародного права".

Міжнародна спільнота й Польща зокрема не визнають протиправної анексії Криму, яку Росія здійснила у 2014 році. Європейський Союз запровадив проти російської економіки секторальні санкції, які неодноразово продовжував.

У червні Європейський суд з прав людини оголосив рішення по суті в першій міждержавній справі "Україна проти Росії (щодо Криму)", визнавши державу-агресорку винною у систематичних порушеннях прав людини на окупованому півострові.