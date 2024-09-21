Мимо Дании проплывет судно с 20 тыс тонн опасного российского груза

Морская администрация Дании заявила, что отслеживает перемещение судна Ruby, содержащего 20 тысяч тонн российского нитрата аммония – удобрения, которое также используется для изготовления взрывчатки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Судно под мальтийским флагом Ruby в субботу, 21 сентября, должно зайти в датские территориальные воды и пересечь пролив Большой Бельт между датскими островами Зеландия и Фюн. В ведомстве заявили, что они следят за судном.

"Морской администрации Дании известно об ограниченной маневренности судна и то, что оно нагружено опасным грузом. Учитывая это, мы установили ряд условий для обеспечения безопасности судоходства", – говорится в заявлении ведомства.

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Среди прочего, Ruby обязали стать на буксир во время прохождения в водах Дании, а на борту судна находится датский лоцман, который поможет проложить наиболее безопасный путь.

На судно обратили внимание в начале сентября, когда оно пыталось зайти в норвежский порт Тромсе, сославшись на повреждения после шторма. Но и Норвегия, и позже Швеция отказались его принимать.

Количество нитрата аммония на борту Ruby достаточное, чтобы в случае возгорания вызвать мощный взрыв – в семь раз мощнее, чем в порту Бейрута в 2020 году, который привел к гибели более 200 человек.

Утверждается, что Ruby направляется в Литву, но там, как утверждают датские СМИ, его также отказываются принимать с таким опасным грузом. После прохождения пролива Большой Бельт ориентировочно вечером 21 сентября судно должно выйти в Балтийское море.

В апреле сообщалось, как датский гражданский паром был вынужден изменить курс у острова Зеландия, поскольку в него мог врезаться российский военный корабль, который проплывал рядом.