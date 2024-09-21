"Прощальна вечірка" Рютте коштувала вп’ятеро дорожче, ніж дозволено

Неформальний захід, на якому Марк Рютте відзначив відставку з посади глави уряду Нідерландів після 14 років перебування на ній, коштувала близько 150 тисяч євро – це вп’ятеро більше, ніж це дозволяють внутрішні правила.

Про це, як пише "Європейська правда", довідався RTL Nieuws.

Так звана прощальна вечірка Рютте відбулась на гаазькому курорті Схевенінген наприкінці серпня. На неї запросили близько 1400 гостей – колишніх колег експрем’єра, політиків і журналістів.

За інформацією RTL Nieuws, за захід заплатили загалом понад 145,6 тисячі євро – кошти пішли на декорації, кейтеринг, живий гурт і десятки регулювальників дорожнього руху. Ці дані телеканал отримав, підрахувавши вартість усіх чеків, отриманих за запитами.

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На додаткову, "приватну" вечірку, яку Рютте влаштував у будівлі Міністерства загальних справ (яке в Нідерландах очолює прем’єр за сумісництвом), пішло трохи більш як 5 євро.

Витрати на урочистості були в п'ять разів вищими, ніж дозволено для прощальної вечірки для міністра або держсекретаря Нідерландів – 30 тисяч євро, зауважує RTL Nieuws. Інші міністерства, які влаштовували "прощальні вечірки", не вийшли за межі цих витрат.

У Міністерстві загальних справ Нідерландів на запит телеканалу зазначили, що Рютте пропрацював прем’єром 14 років і за цей час не мав жодної "прощальної вечірки".

"За 14 років він працював з багатьма людьми, як у Міністерстві загальних справ, так і за його межами. Саме тому було обрано дві окремі прощальні зустрічі: внутрішня прощальна зустріч у Міністерстві загальних справ для нинішніх співробітників. І широке прощання… для 1400 гостей", – додали в міністерстві.

Нагадаємо, 26 червня Північноатлантична рада вирішила призначити Марка Рютте наступним генсеком НАТО.

До своїх повноважень Рютте приступить з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека Столтенберга.