"Прощальная вечеринка" Рютте стоила в пять раз дороже, чем разрешено

Неформальное мероприятие, на котором Марк Рютте отметил отставку с должности главы правительства Нидерландов после 14 лет пребывания на ней, стоила около 150 тысяч евро – это в пять раз больше, чем это позволяют внутренние правила.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнал RTL Nieuws.

Так называемая прощальная вечеринка Рютте состоялась на гаагском курорте Схевенинген в конце августа. На нее пригласили около 1400 гостей – бывших коллег экс-премьера, политиков и журналистов.

По информации RTL Nieuws, за мероприятие заплатили в общей сложности более 145,6 тысячи евро – средства пошли на декорации, кейтеринг, живую группу и десятки регулировщиков дорожного движения. Эти данные телеканал получил, подсчитав стоимость всех чеков, полученных по запросам.

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На дополнительную, "частную" вечеринку, которую Рютте устроил в здании Министерства общих дел (которое в Нидерландах возглавляет премьер по совместительству), ушло чуть больше 5 евро.

Расходы на торжества были в пять раз выше, чем разрешено для прощальной вечеринки для министра или госсекретаря Нидерландов – 30 тысяч евро, отмечает RTL Nieuws. Другие министерства, которые устраивали "прощальные вечеринки", не вышли за пределы этих расходов.

В Министерстве общих дел Нидерландов на запрос телеканала отметили, что Рютте проработал премьером 14 лет и за это время не имел ни одной "прощальной вечеринки".

"За 14 лет он работал со многими людьми, как в Министерстве общих дел, так и за его пределами. Именно поэтому были выбраны две отдельные прощальные встречи: внутренняя прощальная встреча в Министерстве общих дел для нынешних сотрудников. И широкое прощание... для 1400 гостей", – добавили в министерстве.

Напомним, 26 июня Североатлантический совет решил назначить Марка Рютте следующим генсеком НАТО.

К своим полномочиям Рютте приступит с 1 октября, когда заканчивается мандат действующего генсека Столтенберга.