В Германии продолжают оставаться 35 000 человек, подлежащих депортации

Количество депортаций иностранцев, проживающих в Германии, стабилизировалось на высоком уровне и продолжает расти.

Об этом свидетельствует ответ федерального правительства на запрос группы Die Linke, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Согласно сообщению, в первом полугодии этого года было депортировано 4 321 человек. Большинство из них прибыли из Албании, Грузии, Турции, Молдовы и Алжира. Всего в 2023 году сообщалось о 8 019 депортаций. В 2020-2022 годах эта цифра колебалась между 7 081 и 8 257 депортациями в год.

Иностранец будет депортирован, если его пребывание угрожает общественной безопасности и порядку, свободному демократическому устройству или другим важным интересам Федеративной Республики Германия. Однако каждый отдельный случай должен быть оценен. При этом играют роль такие факторы, как продолжительность проживания лица в Германии и наличие у него членов семьи, проживающих в Германии.

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Не всех, кто подлежит депортации, депортируют немедленно. Людям, которые не могут быть депортированы по практическим или юридическим причинам, предоставляется временная приостановка депортации.

Для депортации не обязательно, чтобы кто-то был осужден за совершение преступления. Например, достаточно, чтобы лицо "одобряло или способствовало преступлениям против мира, против человечности, военным преступлениям или террористическим актам сопоставимой важности". Проект Федерального министерства внутренних дел, который еще не был принят Бундестагом, предусматривает дальнейшее ужесточение правил.

Левый политик Клара Бюнгер критически относится к этому: "Закон о депортации за последние годы несколько раз ужесточался". Сегодня даже относительно незначительные правонарушения могут привести к депортации. Нет никаких доказательств того, что ужесточение закона помогло предотвратить преступления.

Die Linke считает, что депортация является "незаконной дисциплинарной и изоляционной техникой, направленной на то, чтобы подвергнуть людей без немецкого гражданства особому контролю".

По данным Федерального правительства, по состоянию на 30 июня в Центральном реестре иностранцев было зарегистрировано почти 330 000 человек с приказом о депортации. Однако лишь небольшая часть из них – около 35 000 – находилась в то время в Германии. Остальные депортированные или выехали из страны, или были депортированы.

Как сообщалось, сейчас в Германии проживает почти 3,5 миллиона беженцев, что является историческим максимумом для страны.

Как известно, дискуссии относительно ужесточения правил депортации в Германии разгорелись после резонансного теракта в городе Золинген в прошлом месяце. На его фоне правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.