В Польше говорят о кампании дезинформации России вокруг масштабных наводнений

Россия проводит информационно-психологическую операцию в Польше в связи с наводнением на юго-западе страны, чтобы вызвать у жителей страны эмоции страха и беспомощности.

Об этом в X (Twitter) сообщили войска обороны киберпространства Польши, передает "Европейская правда".

Кибервойска проинформировали, что наводнения на юго-западе Польши вызвали информационно-психологическую операцию России. Ее цель – вызвать у жителей страны "эмоции страха и беспомощности".

"Аппарат влияния использует технику выборочного отбора информации в киберпространстве и стремится вызвать у реципиентов эмоции страха и беспомощности. Одним из элементов операции является попытка подорвать доверие к структурам безопасности страны", – рассказали в Польше.

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Польские кибервойска призвали жителей страны не поддаваться эмоциям и проверять источники информации.

"В частности, остерегайтесь контента, который имеет целью вызвать бурную эмоциональную реакцию на основе изображений страдания и разрушения", – подчеркнули они.

Как известно, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 23 человека. Непогода также добралась до севера Италии.

Накануне сообщалось, что в ликвидации последствий наводнения в Польше задействовано более 23 000 солдат, в резерве ждут еще 3000.

Польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе.