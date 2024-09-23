Російський есмінець вистрілив неподалік риболовецького човна з Норвегії

Під час російських морських навчань у Баренцевому морі "Океан-2024" великий есмінець Північного флоту "Адмірал Левченко" зробив попереджувальні постріли у бік невеликого норвезького рибальського човна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Barents Observer.

Інцидент стався 12 вересня на північ від норвезького півострова Варангер – за межами норвезьких територіальних вод, але у виключній економічній зоні Норвегії. У цьому районі Північний флот Росії заздалегідь анонсував бойові стрільби в межах навчань "Океан-2024".

"Це російський військовий корабель, вам потрібно покинути цей район", – таке повідомлення старший помічник капітана норвезького судна Ragnhild Kristine Ейстейн Ортен отримав по радіо, коли його екіпаж збирався підняти з води рибальське спорядження.

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Але військові навчання і наказ забиратися геть спочатку не налякали норвежців.

"Я відповів, що для нас не може бути й мови про переміщення. Нам треба було витягнути на борт яруси (сотні гачків з наживкою, зібрані в одну лінію – ярус. – Ред.)", – розповів Ортен.

Потім військовий корабель РФ засурмив приблизно на 15 секунд. За словами Ортена, "Адмірал Левченко" зробив попереджувальний постріл, який розірвався у воді. "Це був потужний вибух, наш човен трясло", – розповів чоловік.

Норвезькі рибалки вирішили пливти на захід, і 163-метровий есмінець слідував за ними, поки рибальське судно не вийшло з небезпечної зони. Далі на місце прибула Берегова охорона Норвегії та зв'язалася по радіо з російським кораблем.

Норвезькі сили оборони заявили, що їм відомо про інцидент, і підкреслюють, що норвезькі судна не зобов'язані залишати виключну економічну зону в Баренцевому морі, коли там відбуваються російські навчання.

Як нагадує The Barents Observer, норвезькі рибалки кілька разів за останні кілька років протестували проти стрільб російського флоту в Баренцевому морі.

У 2022 році в Держдумі Росії пропонували призупинити договір із Норвегією про розмежування морських просторів і співробітництва у Баренцевому морі.