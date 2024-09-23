Российский эсминец выстрелил неподалеку от рыболовецкой лодки из Норвегии

Во время российских морских учений в Баренцевом море "Океан-2024" большой эсминец Северного флота "Адмирал Левченко" сделал предупредительные выстрелы в сторону небольшой норвежской рыбацкой лодки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Barents Observer.

Инцидент произошел 12 сентября к северу от норвежского полуострова Варангер – за пределами норвежских территориальных вод, но в исключительной экономической зоне Норвегии. В этом районе Северный флот России заранее анонсировал боевые стрельбы в рамках учений "Океан-2024".

"Это российский военный корабль, вам нужно покинуть этот район", – такое сообщение старший помощник капитана норвежского судна Ragnhild Kristine Эйстейн Ортен получил по радио, когда его экипаж собирался поднять из воды рыболовное снаряжение.

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Но военные учения и приказ убираться прочь поначалу не напугали норвежцев.

"Я ответил, что для нас не может быть и речи о перемещении. Нам надо было вытащить на борт ярусы (сотни крючков с наживкой, собранные в одну линию – ярус. – Ред.)", – рассказал Ортен.

Затем военный корабль РФ затрубил примерно на 15 секунд. По словам Ортена, "Адмирал Левченко" сделал предупредительный выстрел, который разорвался в воде. "Это был мощный взрыв, нашу лодку трясло", – рассказал мужчина.

Норвежские рыбаки решили плыть на запад, и 163-метровый эсминец следовал за ними, пока рыболовное судно не вышло из опасной зоны. Далее на место прибыла Береговая охрана Норвегии и связалась по радио с российским кораблем.

Норвежские силы обороны заявили, что им известно об инциденте, и подчеркивают, что норвежские суда не обязаны покидать исключительную экономическую зону в Баренцевом море, когда там проходят российские учения.

Как напоминает The Barents Observer, норвежские рыбаки несколько раз за последние несколько лет протестовали против стрельб российского флота в Баренцевом море.

В 2022 году в Госдуме России предлагали приостановить договор с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничества в Баренцевом море.