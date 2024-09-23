Президент Ірландії заявив, що посольство Ізраїлю "злило" його листа Ірану

Ірландський президент Майкл Хіггінс звинуватив посольство Ізраїлю в поширенні листа, який він написав президенту Ірану Масуду Пезешкіану після його вступу на цю посаду.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації BBC.

Під час виступу в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку Хіггінс заявив, що лист президентові Ірану – публікація якого викликала хвилю критики – був поширений ізраїльськими посадовцями "з посольства Ізраїлю".

Він пояснив, що хотів листом привітати нового главу держави, згадав про важливість відновлення переговорів про "ядерну угоду" з Іраном, а також "вирішальну роль" цієї країни у встановленні миру на Близькому Сході.

Реклама:

У посольстві Ізраїлю в Ірландії заявили, що звинувачення Хіггінса є "безпідставними", а також "вкрай провокаційними і потенційно наклепницькими". Там наголосили, що президент Ірландії несе відповідальність за листа, в якому "не згадує про загрозу, яку Іран становить у регіоні".

Водночас прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс, який також перебуває у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, виступив на захист ірландського президента, заявивши, що його занепокоєння було викликане загибеллю людей у секторі Гази.

"Я абсолютно не зацікавлений в тому, щоб вступати в будь-які суперечки з ізраїльським посольством або урядом країни, яка продовжує дозволяти цій жахливій гуманітарній ситуації продовжуватися", – зазначив Гарріс.

Ірландія – один із найбільш активних критиків операції в Газі, яку Ізраїль розпочав у відповідь на терористичні атаки ХАМАС у жовтні минулого року, та одна з небагатьох країн ЄС, яка нещодавно визнала Палестинську державу.

Ірландська сторона також порушувала в ЄС питання про санкції проти Ізраїлю через недотримання міжнародного гуманітарного права в Газі.