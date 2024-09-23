Президент Ирландии заявил, что посольство Израиля "слило" его письмо Ирану

Ирландский президент Майкл Хиггинс обвинил посольство Израиля в распространении письма, которое он написал президенту Ирана Масуду Пезешкиану после его вступления в эту должность.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации BBC.

Во время выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Хиггинс заявил, что письмо президенту Ирана – публикация которого вызвала волну критики – было распространено израильскими чиновниками "из посольства Израиля".

Он пояснил, что хотел письмом поздравить нового главу государства, упомянул о важности возобновления переговоров о "ядерной сделке" с Ираном, а также "решающей роли" этой страны в установлении мира на Ближнем Востоке.

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В посольстве Израиля в Ирландии заявили, что обвинения Хиггинса являются "безосновательными", а также "крайне провокационными и потенциально клеветническими". Там отметили, что президент Ирландии несет ответственность за письмо, в котором "не упоминает об угрозе, которую Иран представляет в регионе".

В то же время премьер-министр Ирландии Саймон Харрис, который также находится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, выступил в защиту ирландского президента, заявив, что его беспокойство было вызвано гибелью людей в секторе Газа.

"Я совершенно не заинтересован в том, чтобы вступать в какие-либо споры с израильским посольством или правительством страны, которая продолжает позволять этой ужасной гуманитарной ситуации продолжаться", – отметил Харрис.

Ирландия – один из самых активных критиков операции в Газе, которую Израиль начал в ответ на террористические атаки ХАМАС в октябре прошлого года, и одна из немногих стран ЕС, которая недавно признала Палестинское государство.

Ирландская сторона также поднимала в ЕС вопрос о санкциях против Израиля из-за несоблюдения международного гуманитарного права в Газе.