G7 заявляет, что ни одна страна "не выиграет" от эскалации на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) предупредили, что события на Ближнем Востоке рискуют втянуть регион в более широкий конфликт, от которого не выиграет ни одна страна.

Об этом они заявили после встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Руководители ведомств заявили, что "действия и контрреакции" рискуют "раскрутить опасную спираль насилия".

"Действия и контрреакции рискуют раскрутить эту опасную спираль насилия и втянуть весь Ближний Восток в более широкий региональный конфликт с немыслимыми последствиями", – заявили они.

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Поэтому, главы МИД стран G7 призвали остановить разрушительный цикл, подчеркнув, что ни одна страна не выиграет от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Как известно, сейчас на Ближнем Востоке, по официальным данным, находятся около 40 тысяч американских военнослужащих, хотя, по информации СМИ, это число может достигать 50 тысяч.

Недавно министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале "новой фазы" войны, сосредоточив ее внимание на северном фронте против "Хезболлы" в Ливане. Этому предшествовали многочисленные взрывы пейджеров и раций членов "Хезболлы".

В Белом доме ожидают дальнейшей эскалации боевых действий между Израилем и "Хезболлой", что потенциально может привести к полномасштабной войне между ними.

Уже 23 сентября Пентагон объявил, что США отправляют дополнительные войска на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и силами группировки "Хезболла", базирующейся на юге Ливана.