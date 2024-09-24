У Німеччині заарештували чотирьох за підозру у контрабанді людей

Четверо людей заарештували на південному заході Німеччини за підозрою в контрабанді людей.

Про це повідомив представник федеральної поліції, передає Reuters, пише "Європейська правда".

За словами поліцейського, правоохоронці провели рейди у Мангеймі, а також у районах навколо Карлсруе і Вормса. Загалом було обшукано 24 об'єкти нерухомості.

Німецький правоохоронець розповів, що справа стосується групи мігрантів з Кавказького регіону, які були незаконно ввезені до Німеччини для нелегальної роботи за нижчу за встановлену законом мінімальну заробітну плату, у тому числі на будівельних майданчиках.

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За словами поліції, розслідування було розпочато після того, як один з мігрантів був затриманий при спробі покинути Німеччину через аеропорт Франкфурта-на-Майні.

Для проведення рейдів було задіяно 400 поліцейських, а також співробітники федеральної поліції, прокуратури та центральної митниці.

Як відомо, Німеччина і Франція закликають Брюссель укласти з урядом Британії "важливу" угоду про притулок і міграцію, яка б "відповідала" вимогам Європейського Союзу.

Повідомлялося, що наразі в Німеччині проживають майже 3,5 млн біженців, що є історичним максимумом для країни.

Як відомо, дискусії стосовно посилення правил депортації в Німеччині розгорілись після резонансного теракту в місті Золінген минулого місяця. На його тлі уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.