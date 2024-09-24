В Германии арестовали четырех человек по подозрению в контрабанде людей

Четырех человек арестовали на юго-западе Германии по подозрению в контрабанде людей.

Об этом сообщил представитель федеральной полиции, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам полицейского, правоохранители провели рейды в Мангейме, а также в районах вокруг Карлсруэ и Вормса. Всего обыскали 24 объекта недвижимости.

Немецкий правоохранитель рассказал, что дело касается группы мигрантов из Кавказского региона, которые были незаконно ввезены в Германию для нелегальной работы ниже установленной законом минимальной заработной платы, в том числе на строительных площадках.

Реклама:

По словам полиции, расследование было начато после того, как один из мигрантов был задержан при попытке покинуть Германию через аэропорт Франкфурта-на-Майне.

Для проведения рейдов задействовали 400 полицейских, а также сотрудников федеральной полиции, прокуратуры и центральной таможни.

Как известно, Германия и Франция призывают Брюссель заключить с правительством Британии "важное" соглашение об убежище и миграции, которое бы "отвечало" требованиям Европейского Союза.

Сообщалось, что сейчас в Германии проживают почти 3,5 млн беженцев, что является историческим максимумом для страны.

Как известно, дискуссии относительно ужесточения правил депортации в Германии разгорелись после резонансного теракта в городе Золинген в прошлом месяце. На его фоне правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.