На западе Польши затопило еще одно село

На юго-западе Польши затопило еще одно село, расположенное недалеко от реки Одра.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Во многих местах на юго-западе Польши уже начинают наводить порядок после наводнений, но кое-где затапливает новые населенные пункты.

24 сентября вода начала подниматься в селе Осечница в Любушском воеводстве, недалеко от границы с Германией.

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Natalia Kukulska-Zołodek

Большая вода из Одры пошла в течение местной реки Бела и она теперь выходит из берегов и угрожает домам. По состоянию на середину дня подтопило около 70 домов, уровень воды достигает колен и может подняться еще на 40 см.

Natalia Kukulska-Zołodek

Немолодые местные жители говорят, что это третье наводнение, которое они застали.

На прошлой неделе от масштабных наводнений на северо-западе Польши пострадали десятки городков и сел, два человека погибли. К ликвидации последствий привлечены более 23 тысяч военных, в том числе команды военных химиков для дезинфекции территории.

Венгрия уже прошла пик наводнения, там оно не нанесло такого большого ущерба, как в Польше и Австрии.