Ердоган: США та інші члени НАТО не хочуть членства України

Сполучені Штати та інші держави НАТО не хочуть бачити Україну членом Альянсу і Туреччина візьме їхню позицію до уваги, коли буде ухвалювати власне рішення щодо цього.

Про це в інтерв'ю NBC News у вівторок заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише "Європейська правда".

Виступаючи в кулуарах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, Ердоган сказав, що США та інші члени Альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".

Він додав, що питання членства України не є тим питанням, з яким варто поспішати.

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"Коли ми ухвалюємо рішення, ми завжди беремо до уваги позицію інших країн-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом переговорів і відповідно до цього ухвалюємо остаточне рішення", – сказав турецький президент.

Ердоган відзначив, що Туреччина буде "стежити за розвитком подій, за дискусіями і відповідно до цього ухвалимо остаточне рішення".

"Це не ті рішення, які потрібно ухвалювати поспіхом", – наголосив турецький лідер.

Його коментарі, ймовірно, розчарують президента Володимира Зеленського, який цього тижня має представити свій "план перемоги" в Білому домі, що включає вимогу членства України у НАТО.

У своєму повідомленні в Telegram пізно ввечері у вівторок Зеленський заявив, що "обговорив реалізацію мирної формули" з Ердоганом.