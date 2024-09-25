Польше угрожают сточные воды из чешской Остравы из-за повреждения наводнением очистного завода

Польше грозит загрязнение сточными водами из чешской Остравы, где катастрофическое наводнение разрушило очистной завод.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Уже больше недели сточные воды из чешской Остравы – большого города с 300 000 жителей – попадают прямо в реку Одра, что дальше протекает по территории Польши, после того, как катастрофическое наводнение разрушило местный завод очистки сточных вод. На восстановление очистного завода понадобятся месяцы.

В местной инспекции по защите окружающей среды в Катовице заявили, что чешская сторона проинформировала о проблеме только в понедельник.

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С польской стороны на Одре осуществили первые заборы воды, чтобы проверить показатели, но результаты станут известны только через несколько дней. Дополнительные пробы возьмут также в пятницу.

Напомним, наводнения начались на прошлой неделе после сильных ливней северо-востоке Чехии и юго-западе Польши. В тех городах и селах вода уже отступила.

Сейчас большая вода на реке Одра движется ниже по течению. Во вторник на западе Польши затопило еще одно село.

Теперь наводнения угрожают Западнопоморскому воеводству – последнему региону на ее пути к Балтийскому морю, пиковый уровень воды ожидают в пятницу.