В Польше заявляют об увеличении попыток нелегальных пересечений границы со стороны Беларуси
В течение последних недель количество попыток нелегально пересечь польско-белорусскую границу увеличилось.
Об этом заявил вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш, пишет RMF24, передает "Европейская правда".
Во время брифинга для сотрудников и военных, задействованных в операции "Безопасное Подляшье", Косиняк-Камыш заявил – ситуация на польско-белорусской границе серьезная.
"Давление на польско-белорусской границе увеличилось за последние недели, ситуация серьезная", – отметил он.
Глава Министерства обороны страны рассказал, что к операции, которая связана с обеспечением безопасности восточной границы Польши привлечено 17 тысяч военных.
По его словам, давление на границе увеличилось за последние недели. После июля и августа, которые были относительно спокойными месяцами, сентябрь принес увеличение количества нелегальных пересечений границы.
Он отметил, что за первый месяц осени было зафиксировано более 2 500 попыток незаконного пересечения границы, а за последние девять месяцев – более 26 тысяч.
"Это столько же, сколько за весь 2023 год", – добавил глава Минобороны.
В свою очередь польский вице-премьер объявил о большей интеграции служб, привлеченных к операции, включая армию, пограничников и полицию.
"Только так мы сможем защитить нашу границу", – акцентировал он.
Как известно, на юго-западе Польши продолжается операция "Феникс", цель которой – восстановление и очистка территорий, пострадавших от наводнений.
В то же время операция польской армии "Безопасное Подляшье" по защите государственной границы продолжается уже много месяцев и к ней не привлечены военные, которые находятся на границе страны, заявил глава Министерства обороны.
Напомним, 11 сентября глава Министерства внутренних дел Польши подписал указ, который продлевает действие буферной зоны на границе с Беларусью еще на 90 дней.
Как известно, запрет на пребывание на определенной территории в буферной зоне действует с 13 июня 2024 года. Он вступил в силу после всплеска попыток мигрантов пересечь границу и ряда насильственных инцидентов, один из которых привел к гибели военнослужащего.
А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что Минск не будет препятствовать попасть в ЕС заинтересованным в этом мигрантам, и дал понять, что это его ответ на европейские санкции.
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